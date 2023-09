Salon du livre: « Plumes d’ici » 152 rue de la Ville Luzech, 25 novembre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

2e édition du Salon du Livre « Plumes d’ici » à la médiathèque et au Musée Armand Viré, avec l’association Lire à Luzech avec Lydia Gaillet, Christine Machureau, Maïde Maurice, Patrick Mothes, Régis Rey…

Rencontres et animations de 10h30 à 17h 00..

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

152 rue de la Ville Médiathèque de Luzech

Luzech 46140 Lot Occitanie



2nd edition of the « Plumes d?ici » book fair at the Armand Viré media library and museum, with the Lire à Luzech association and Lydia Gaillet, Christine Machureau, Maïde Maurice, Patrick Mothes, Régis Rey?

Meetings and events from 10:30 a.m. to 5:00 p.m.

2ª edición del salón del libro « Plumes d’ici » en la mediateca y museo Armand Viré, con la asociación Lire à Luzech y Lydia Gaillet, Christine Machureau, Maïde Maurice, Patrick Mothes, Régis Rey?

Encuentros y actividades de 10.30 a 17.00 h.

ausgabe der Buchmesse « Plumes d’ici » in der Mediathek und im Museum Armand Viré, mit dem Verein Lire à Luzech mit Lydia Gaillet, Christine Machureau, Maïde Maurice, Patrick Mothes, Régis Rey?

Begegnungen und Animationen von 10:30 bis 17:00 Uhr.

