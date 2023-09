Journées Européennes du Patrimoine aux Chantiers Tramasset 152, Le Port, Le Tourne (33) Journées Européennes du Patrimoine aux Chantiers Tramasset 152, Le Port, Le Tourne (33), 16 septembre 2023, . Journées Européennes du Patrimoine aux Chantiers Tramasset Samedi 16 septembre, 16h00 152, Le Port, Le Tourne (33) 152, Le Port, Le Tourne (33) 152, Le Port, 33550 Le Tourne, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 152, Le Port, Le Tourne (33) Adresse 152, Le Port, 33550 Le Tourne, France Age max 110 Lieu Ville 152, Le Port, Le Tourne (33) latitude longitude 44.707813;-0.404802

152, Le Port, Le Tourne (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//