Rencontre littéraires à la médiathèque 152 Grand Rue de la Ville Luzech, 23 décembre 2023 10:30, Luzech.

Luzech,Lot

La médiathèque de Luzech acceuille la photographe Cathy Osztab et l’écrivain-poète Brigitte Guilhot pour uen lecture et signatures de leur recueil « Cher A » qui vient de paraître chez Jacques Flament..

2023-12-23 10:30:00 fin : 2023-12-23 12:30:00. EUR.

152 Grand Rue de la Ville Médiathèque

Luzech 46140 Lot Occitanie



The Luzech media library welcomes photographer Cathy Osztab and writer-poet Brigitte Guilhot for a reading and signing of their collection « Cher A », just published by Jacques Flament.

La mediateca Luzech recibe a la fotógrafa Cathy Osztab y a la escritora y poeta Brigitte Guilhot para una lectura y firma de su colección « Cher A », que acaba de publicar Jacques Flament.

Die Mediathek in Luzech empfängt die Fotografin Cathy Osztab und die Schriftstellerin und Dichterin Brigitte Guilhot zu einer Lesung und Signatur ihrer Sammlung « Cher A », die gerade bei Jacques Flament erschienen ist.

