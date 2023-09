Musiques du Monde – La Réunion, L’Inde, Madagascar, de Sakaf 152 Avenue de Camps Le Teich, 23 septembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

« Musiques du Monde »

La Réunion, L’Inde, Madagascar

de Sakaf

Rendez-vous le Samedi 23 Septembre 2023 à 19h,

au 152 Avenue de Camps

33470, Le Teich

15€ par personne

Venez sans réservation !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

152 Avenue de Camps ASSOCIATION DAR SALAM

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« World Music

Reunion, India, Madagascar

by Sakaf

Rendezvous on Saturday, September 23, 2023 at 7pm,

152 Avenue de Camps

33470, Le Teich

15? per person

Come without reservation!

« Músicas del mundo

Reunión, India, Madagascar

por Sakaf

Nos vemos el sábado 23 de septiembre de 2023 a las 19h,

152 Avenue de Camps

33470, Le Teich

15? por persona

¡Ven sin reserva!

« Musiques du Monde » (Musik aus aller Welt)

La Réunion, Indien, Madagaskar

von Sakaf

Wir treffen uns am Samstag, den 23. September 2023 um 19 Uhr,

in 152 Avenue de Camps

33470, Le Teich

15? pro Person

Kommen Sie ohne Reservierung!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Le Teich