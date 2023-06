Visite guidée : Le jardin du silence 151 Rue Félix Faure Le Havre, 4 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec le monastère du Carmel du Havre.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins organisés à l’initiative du ministère de la Culture depuis 2003.

Échappez-vous de la ville le temps d’une visite dans un espace de contemplation et de méditation aménagé par l’architecte paysagiste Samuel Craquelin et les artistes Chantal Giraud, plasticienne et Jean-Pierre Lartisien, sculpteur. L’eau et la lumière déterminent ce parcours inspiré par « Les sept demeures du château intérieur », oeuvre majeure de Sainte Thérèse d’Avila.

Durée : 1h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

151 Rue Félix Faure

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’Art et d’Histoire, in partnership with the Carmel Monastery in Le Havre.

As part of the Rendez-vous aux jardins program organized by the French Ministry of Culture since 2003.

Escape the city for a visit to a space of contemplation and meditation created by landscape architect Samuel Craquelin and artists Chantal Giraud and sculptor Jean-Pierre Lartisien. Water and light determine this itinerary, inspired by « The Seven Mansions of the Inner Castle », a major work by Saint Teresa of Avila.

Duration: 1 hr

Reservation required.

Meeting point to be announced on registration.

Organizado por Pays d’Art et d’Histoire, en colaboración con el Monasterio del Carmelo de Le Havre.

En el marco de los « Rendez-vous aux jardins » organizados por iniciativa del Ministerio de Cultura desde 2003.

Escápese de la ciudad para visitar un lugar de contemplación y meditación creado por el arquitecto paisajista Samuel Craquelin y los artistas Chantal Giraud y Jean-Pierre Lartisien. El agua y la luz determinan este recorrido inspirado en « Las siete moradas del castillo interior », obra cumbre de Santa Teresa de Ávila.

Duración: 1 hora

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire, in Partnerschaft mit dem Kloster Carmel in Le Havre.

Im Rahmen der Rendez-vous aux jardins, die auf Initiative des Kulturministeriums seit 2003 organisiert werden.

Entfliehen Sie der Stadt für die Dauer eines Besuchs in einem Raum der Kontemplation und Meditation, der von dem Landschaftsarchitekten Samuel Craquelin und den Künstlern Chantal Giraud, bildende Künstlerin, und Jean-Pierre Lartisien, Bildhauer, angelegt wurde. Wasser und Licht bestimmen diesen Rundgang, der von « Die sieben Wohnungen der inneren Burg », einem Hauptwerk der Heiligen Theresa von Avila, inspiriert wurde.

Dauer: 1 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

