PIÈCE DE THÉÂTRE IL ÉTAIT UNE FAMILLE 151 rue de Lorraine – Salle Notre-Dame Avricourt, 14 octobre 2023, Avricourt.

Avricourt,Moselle

Venez découvrir la famille Lopin ! L’histoire : Quand les parents d’une famille bourgeoise s’apprêtent à rentrer chez eux après 6 mois d’absence, c’est le choc pour Christian, le fils aîné, qui devait veiller sur sa sœur Lucile, une adulescente de 35 ans, et leur frère adoptif, Viet, 17 ans.

Comment annoncer aux parents que l’entreprise familiale est en faillite et que le plus jeune a été exclu de son lycée ? Pour ne rien arranger, des amis envahissants et attachiants se sont invités depuis quelques temps, pour une durée indéterminée…

Cette pièce est proposée par le troupe de Strasbourg Les Fous to Arts.

La réservation est ouverte sur internet.. Tout public

Dimanche 2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. 8 EUR.

151 rue de Lorraine – Salle Notre-Dame

Avricourt 57810 Moselle Grand Est



Discover the Lopin family! The story: When the parents of a bourgeois family prepare to return home after a 6-month absence, it’s a shock for Christian, the eldest son, who was supposed to look after his sister Lucile, a 35-year-old teenager, and their adopted brother, Viet, 17.

How do you tell their parents that the family business is bankrupt and the youngest has been expelled from high school? To make matters worse, some invasive and endearing friends have invited themselves in for an indefinite period of time…

This play is presented by Strasbourg-based troupe Les Fous to Arts.

Reservations are now open online.

¡Venga a conocer a la familia Lopin! La historia: Cuando los padres de una familia de clase media se preparan para volver a casa después de 6 meses de ausencia, es un shock para Christian, el hijo mayor, que debía cuidar de su hermana Lucile, una adolescente de 35 años, y de su hermano adoptivo, Viet, de 17 años.

¿Cómo decir a sus padres que la empresa familiar está en quiebra y que el menor ha sido expulsado del liceo? Para colmo, unos amigos invasivos y entrañables se han autoinvitado por un tiempo indeterminado…

Esta obra está representada por la compañía de Estrasburgo Les Fous to Arts.

Las reservas pueden hacerse en línea.

Lernen Sie die Familie Lopin kennen! Die Geschichte: Als die Eltern einer bürgerlichen Familie nach sechs Monaten Abwesenheit nach Hause zurückkehren wollen, ist das ein Schock für Christian, den ältesten Sohn, der auf seine Schwester Lucile, eine 35-jährige Teenagerin, und ihren 17-jährigen Adoptivbruder Viet aufpassen sollte.

Wie soll man den Eltern mitteilen, dass das Familienunternehmen bankrott ist und der Jüngste von der Schule verwiesen wurde? Um alles noch schlimmer zu machen, haben sich seit einiger Zeit auf unbestimmte Zeit aufdringliche und liebenswerte Freunde eingeladen…

Dieses Stück wird von der Straßburger Theatergruppe Les Fous to Arts angeboten.

Die Reservierung ist im Internet möglich.

