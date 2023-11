L’Havrais Porte Ouverte 151 Rue Adèle Robert Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

« Démons et Merveilles » organise ses portes ouvertes du 1er décembre au 3 décembre !

Jeux de rôles, jeux de sociétés, jeux de cartes (types Magic) et wargames, toutes les activités de notre club seront représentées ! Venez discuter avec nos membres, découvrir de nouveaux jeux ou redécouvrir vos anciennes passions, s’essayer à la nouveauté, et partager un moment convivial.

Parce que c’est ça aussi le but de Démons et Merveilles, vous amenez à vivre de nouveaux moments, à découvrir de nouveaux moyens de s’amuser et de rire ensemble, au sein d’une communauté !

Il y aura sans doute des surprises, du rire, de la magie, pas de dragons malheureusement, nous n’avons pas pu en réserver..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

151 Rue Adèle Robert

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



« Démons et Merveilles is holding its open house from December 1 to December 3!

Role-playing games, board games, card games (such as Magic) and wargames – all our club’s activities will be represented! Come and chat with our members, discover new games or rediscover your old passions, try something new, and share a convivial moment.

Because that’s what Démons et Merveilles is all about: getting you to experience new moments, discovering new ways of having fun and laughing together, as part of a community!

There will undoubtedly be surprises, laughter and magic, but unfortunately no dragons – we haven’t been able to reserve any.

« Démons et Merveilles » celebra su jornada de puertas abiertas del 1 al 3 de diciembre

Juegos de rol, juegos de mesa, juegos de cartas (como Magic) y wargames: ¡todas las actividades de nuestro club estarán representadas! Venga a charlar con nuestros miembros, descubra nuevos juegos o redescubra sus viejas pasiones, pruebe algo nuevo y comparta un momento de convivencia.

Porque de eso se trata en Démons et Merveilles: de que experimentes cosas nuevas, descubras nuevas formas de divertirte y de reír juntos, ¡como parte de una comunidad!

Sin duda habrá sorpresas, risas y magia, pero desgraciadamente no dragones, no hemos podido reservar ninguno.

« Démons et Merveilles » veranstaltet vom 1. Dezember bis zum 3. Dezember einen Tag der offenen Tür!

Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele (Magic-Typen) und Wargames – alle Aktivitäten unseres Clubs werden vertreten sein! Kommen Sie vorbei, um mit unseren Mitgliedern zu diskutieren, neue Spiele zu entdecken oder Ihre alten Leidenschaften wiederzuentdecken, Neues auszuprobieren und einen geselligen Moment zu verbringen.

Denn auch das ist das Ziel von Démons et Merveilles: Sie dazu zu bringen, neue Momente zu erleben, neue Wege zu entdecken, sich zu amüsieren und gemeinsam zu lachen, in einer Gemeinschaft!

Es wird zweifellos Überraschungen, Lachen und Magie geben, leider keine Drachen, da wir keine buchen konnten.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie