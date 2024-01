Atelier créatif 151 Route de Saint-Andiol Mollégès, mercredi 24 janvier 2024.

Mollégès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:30:00

fin : 2024-01-24 16:30:00

Atelier créatif avec Makey Makey et Touch Board.Enfants

Rejoignez-nous pour une aventure interactive avec Makey Makey et Touch Board !

Les enfants âgés de neuf ans et plus auront l’occasion de découvrir le monde de l’électronique et de la musique en utilisant des objets du quotidien (banane, bonbons, …). Ils pourront créer des connexions étonnantes et jouer avec des instruments virtuels.



Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant !

151 Route de Saint-Andiol Bibliothèque municipale Espace Manson

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence