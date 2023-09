Animations autour du goût 151 Route de Saint-Andiol Mollégès, 11 octobre 2023, Mollégès.

Mollégès,Bouches-du-Rhône

Animations pour les enfants autour du goût à la Bibliothèque municipale Espace Manson.. Enfants

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

151 Route de Saint-Andiol Bibliothèque municipale Espace Manson

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Taste-related activities for children at the Espace Manson municipal library.

Actividades para niños relacionadas con los sabores en la biblioteca municipal Espace Manson.

Animationen für Kinder rund um den Geschmack in der Stadtbibliothek Espace Manson.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence