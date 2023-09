Exposition de peintures de Nicole Beltrando et Daniel Caruana 151 Route de Saint-Andiol Mollégès, 7 septembre 2023, Mollégès.

Mollégès,Bouches-du-Rhône

Exposition de peintures de Nicole Beltrando et Daniel Caruana à la bibliothèque municipale de Mollégès..

2023-09-07 fin : 2023-10-31 . .

151 Route de Saint-Andiol Bibliothèque municipale Espace Manson

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of paintings by Nicole Beltrando and Daniel Caruana at the Mollégès municipal library.

Exposición de pinturas de Nicole Beltrando y Daniel Caruana en la biblioteca municipal de Mollégès.

Gemäldeausstellung von Nicole Beltrando und Daniel Caruana in der Gemeindebibliothek von Mollégès.

