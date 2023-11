WALDEN VOICES 151 Route de Blagnac Toulouse, 22 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Inspirée du récit Walden ou la vie dans les bois d’Henry David Thoreau, Walden Voices est une œuvre mixte pour deux voix de femmes et dispositif électroacoustique..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 20:30:00. 10 EUR.

151 Route de Blagnac RING – SCÈNE PÉRIPHÉRIQUE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Inspired by Henry David Thoreau?s story Walden or Life in the Woods, Walden Voices is a mixed work for two female voices and electroacoustic device.

Inspirada en el relato Walden o la vida en los bosques, de Henry David Thoreau, Walden Voices es una obra mixta para dos voces femeninas y equipo electroacústico.

Inspiriert von Henry David Thoreaus Erzählung Walden oder das Leben in den Wäldern ist Walden Voices ein gemischtes Werk für zwei Frauenstimmen und ein elektroakustisches Gerät.

