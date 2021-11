151 ème anniversaire des combats de la Guerre de 1870 Rémalard en Perche, 19 novembre 2021, Rémalard en Perche.

151 ème anniversaire des combats de la Guerre de 1870 Rémalard en Perche

2021-11-19 16:30:00 – 2021-11-19

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

Souvent méconnue, la guerre franco-allemande de 1870-1871 a pourtant laissé des traces importantes dans l’Histoire et dans notre région. Rémalard-en-Perche revient sur ces pages terribles vendredi 19 novembre, à l’occasion du 151e anniversaire des combats avec à 16h30 une inauguration de tombes militaires restaurées par le Souvenir Français et à 20h une conférence du Lieutenant-Colonel Duprez.

« La guerre franco-allemande de 1870-1871 est à l’origine des deux guerres mondiales qui ont ensanglanté le début du XXe siècle. La France de Napoléon III est prospère et insouciante. La déclaration de guerre contre la Prusse va surprendre la population qui place sa confiance dans le succès des armées impériales », explique Yves Duprez, qui se passionne pour l’histoire militaire de la Révolution à nos jours.

« Très rapidement l’armée impériale sera défaite et Paris assiégée. Les armées républicaines tenteront en vain de débloquer la capitale » poursuit le lieutenant-colonel qui présentera à l’aide de nombreux documents les combats survenus entre novembre 1870 et janvier 1871, plus particulièrement dans la région de Rémalard. De nombreuses tombes dans nos cimetières en sont les derniers et fragiles témoignages

C’est pourquoi le Souvenir Français s’emploie à les préserver, avec l’aide financière de l’État. Deux tombes du cimetière de Rémalard ont ainsi été récemment restaurées et seront inaugurées lors d’une cérémonie qui rappellera la courte vie de l’un de ces soldats, le Capitaine Mauger, et les noms des six soldats inhumés dans la fosse commune suite aux blessures reçues lors des combats du 21 novembre 1870.

Pratique : Cérémonie pour la restauration des tombes militaires à 16h30 au cimetière de Rémalard. Conférence du Lieutenant-Colonel Duprez à 20h à la salle des fêtes de Rémalard, Espace Octave Mirbeau, gratuit.

