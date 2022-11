Drug Opera- chapitre 9: « Rève dans le champ du voisin » 151 boulevard Liberation Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Drug Opera- chapitre 9: « Rève dans le champ du voisin » Vendredi 18 novembre, 20h00 151 boulevard Liberation Marseille

19h VERNISSAGE de l'exposition de Pierre Lamberti « ENVAHISSEMENT »

20h CONCERT : « DRUG OPERA CHAPITRE 9

Drug Opera est un film, mais aussi un collectif de musicien-ne-s à géométrie variable. La musique de D.O peut être définie comme « radicalement libre ». La séance est composée comme une séance de cinéma traditionnelle : un film d’animation (ou un doc), les actualités, et le grand film Drug Opera.

Les vidéos est projetées sur un écran translucide, derrière l’écran J.F. Marc fait apparaître et disparaître l’image au moyen de différents procédés. Pendant ce temps, les musiciens improvisent sur des instruments fabriqués par eux même et des objets. La peinture réalisée dans le lieu restera en exposition durant toute la durée des POC.

Pierre Lamberti: instruments fabriqués, objets musicaux, vidéos.

Pierre Henri Mandine (Dr Peach): instruments fabriqués, guitare.

Jean-François Marc: pinceaux, rouleaux, chiffons etc…

Samy Zelaci: instruments fabriqués, objets.

