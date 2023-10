Concours national d’animaux de boucherie (foire primée) 151 Boulevard de l’Europe Parthenay, 5 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le concours se déroule sur 2 jours.

Mardi 5 décembre :

Les animaux arrivent à partir du mardi matin de 7h, jusqu’ à 13h45

Classement des animaux par les jurys.

Ouverture au public :

16h30 : ouverture de la vente et au public. Le public n’est pas autorisé avant 16h30. Les animaux sont visibles également le mercredi matin.

Le repas traditionnel du mardi soir est ouvert à tous. Prix : 21 €

Renseignement mail : a.p.o.c.a.b@orange.fr en mentionnant un numéro de téléphone.

Mercredi 6 décembre :

Les animaux sont visibles également le mercredi matin..

151 Boulevard de l’Europe Marché aux bestiaux

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The competition takes place over 2 days.

Tuesday, December 5:

Animals arrive on Tuesday morning from 7am to 1:45pm

Classification of animals by the juries.

Opening to the public:

4:30 pm: Sale opens to the public. The public is not allowed before 4:30 pm. Animals can also be viewed on Wednesday mornings.

The traditional Tuesday evening meal is open to all. Price: 21 ?

For further information, please contact a.p.o.c.a.b@orange.fr, giving a telephone number.

Wednesday December 6:

The animals can also be seen on Wednesday mornings.

La competición dura dos días.

Martes 5 de diciembre:

Los animales llegan el martes por la mañana, de 7h00 a 13h45

Clasificación de los animales por los jurados.

Apertura al público:

16.30 h: Apertura de la venta al público. No se admite público antes de las 16.30 h. Los animales también pueden verse los miércoles por la mañana.

La tradicional cena de los martes está abierta a todos. Precio: 21?

Para más información, envíe un correo electrónico a a.p.o.c.a.b@orange.fr y facilite un número de teléfono.

Miércoles 6 de diciembre:

Los animales también pueden verse los miércoles por la mañana.

Der Wettbewerb findet an zwei Tagen statt.

Dienstag, den 5. Dezember :

Die Tiere treffen am Dienstagmorgen von 7 Uhr bis 13.45 Uhr ein

Klassifizierung der Tiere durch die Jury.

Öffnung für die Öffentlichkeit :

16.30 Uhr: Eröffnung des Verkaufs und für die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist erst ab 16:30 Uhr zugelassen. Die Tiere können auch am Mittwochmorgen besichtigt werden.

Das traditionelle Essen am Dienstagabend ist für alle zugänglich. Preis: 21?

Auskunft Mail: a.p.o.c.a.b@orange.fr unter Angabe einer Telefonnummer.

Mittwoch, den 6. Dezember :

Die Tiere können auch am Mittwochmorgen besichtigt werden.

