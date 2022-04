150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE Beaumont-sur-Sarthe, 21 mai 2022, Beaumont-sur-Sarthe.

150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE Beaumont-sur-Sarthe

2022-05-21 – 2022-05-22

Beaumont-sur-Sarthe Sarthe Beaumont-sur-Sarthe

150 ans ! Ça s’fête !

Au programme :

– le samedi : concert sur le parking du Super U à partir de 11h, départ de la place Dufour pour une animation musicale avec Tekila Banda et le troupe de théâtre de rue Tétrofort

– le dimanche : spectacle de magie, sculpture sur ballon, déambulation circassienne et animation musicale avec Laurent Dubray à partir de 10h30 dans le centre-ville, concert des 40 musiciens de la Société Musicale sous la direction de 4 chefs d’orchestre à 15h à la salle Loisirs et Culture

Entrée libre.

La Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe vous propose un week-end festif en musique pour fêter leurs 150 ans !

http://societe-musicale-beaumont.kazeo.com/

150 ans ! Ça s’fête !

Au programme :

– le samedi : concert sur le parking du Super U à partir de 11h, départ de la place Dufour pour une animation musicale avec Tekila Banda et le troupe de théâtre de rue Tétrofort

– le dimanche : spectacle de magie, sculpture sur ballon, déambulation circassienne et animation musicale avec Laurent Dubray à partir de 10h30 dans le centre-ville, concert des 40 musiciens de la Société Musicale sous la direction de 4 chefs d’orchestre à 15h à la salle Loisirs et Culture

Entrée libre.

Beaumont-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-04-20 par