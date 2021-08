150ème anniversaire de la commune de Paris 1871 Locmaria-Plouzané, 26 septembre 2021, Locmaria-Plouzané.

Journée organisée par l’UPPI consacrée au 150e anniversaire de la commune de Paris de 9h à 19h non stop. Exposition exceptionnelle en 18 tableaux. Conférences, documentaires, théâtre, chanson et film se succèderont tout au long de la journée. Entrée libre.

Les consignes sanitaires et les gestes barrières seront à respecter.

uppi29@orange.fr +33 6 71 98 66 89

