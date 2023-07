Sing Along Atelier Vocal 1500 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse, 12 juillet 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Gospel, chants du Monde, Pop, Soul. L’association SingAlong a pour objectif de fédérer autour du Chant Choral sur le territoire Nord Landes. Elle propose des ateliers vocaux sur une base mensuelle..

1500 Avenue Pierre-Georges Latécoère

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gospel, World songs, Pop, Soul. The SingAlong association aims to federate around choral singing in the Nord Landes area. It offers vocal workshops on a monthly basis.

Gospel, canciones del mundo, pop, soul. La asociación SingAlong tiene como objetivo reunir el canto coral en la región de Nord Landes. Ofrece talleres vocales con periodicidad mensual.

Gospel, Lieder aus aller Welt, Pop, Soul. Der Verein SingAlong hat sich zum Ziel gesetzt, den Chorgesang in der Region Nord Landes zu fördern. Der Verein bietet monatlich Workshops zum Thema Gesang an.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grands Lacs