PARIS – SAINT-PÉTERSBOURG 150 Rue Pierre-Gilles de Gennes Labège, 14 décembre 2023, Labège.

Labège,Haute-Garonne

Avec le quatuor Elika, membre de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Ensemble, ils interprètent les quatuors à cordes de Ravel et de Tchaïkovski..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 21:00:00. 17 EUR.

150 Rue Pierre-Gilles de Gennes DIAGORA – CENTRE DE CONGRÈS

Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie



With the Elika Quartet, a member of the Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Together, they perform string quartets by Ravel and Tchaikovsky.

Con el Cuarteto Elika, miembro de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse.

Juntos interpretan cuartetos de cuerda de Ravel y Tchaikovsky.

Mit dem Elika-Quartett, das Mitglied des Orchestre national du Capitole de Toulouse ist.

Gemeinsam führen sie Streichquartette von Ravel und Tschaikowsky auf.

