L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Découverte du cycle de l’eau à l’Écopôle 150 Rue Cuvier Le Havre, 16 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Découverte du cycle de l’eau à l’Écopôle

Où va l’eau quand il pleut ? Que fait l’eau dans les robinets ? Où commence la mer ? Comment protéger l’eau ? Vous souhaitez vous informer en famille, venez découvrir une présentation dynamique et ludique de la station d’épuration Edelweiss. L’animateur saura vous sensibiliser à travers des maquettes et des jeux.

La visite concerne uniquement l’espace pédagogique de la station. Les espaces de traitement des eaux ne sont pas accessibles pour des raisons de sécurité.

A partir de 7 ans – Durée : 2h

Gratuit

Réservation obligatoire.

2023-08-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-16 16:00:00. .

150 Rue Cuvier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Family events – Discovering the water cycle at Ecopôle

Where does water go when it rains? What does water do in our taps? Where does the sea begin? How can we protect water? If you’d like to learn more about the Edelweiss wastewater treatment plant as a family, come and enjoy a dynamic, fun presentation. Our animator will help you to learn more through models and games.

The visit is limited to the plant’s educational area. The water treatment areas are not accessible for safety reasons.

Ages 7 and up – Duration: 2 hours

Free

Reservation required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Descubra el ciclo del agua en el Ecopôle

¿Adónde va el agua cuando llueve? ¿Qué hace el agua en nuestros grifos? ¿Dónde empieza el mar? ¿Cómo podemos proteger el agua? Si quieres saber más con tu familia, ven a disfrutar de una presentación dinámica y divertida de la depuradora Edelweiss. El presentador utilizará maquetas y juegos para sensibilizarte.

La visita se limita a la zona educativa de la planta. Las zonas de tratamiento de aguas no son accesibles por razones de seguridad.

A partir de 7 años – Duración: 2 horas

Gratis

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Entdeckung des Wasserkreislaufs im Ökopark

Wohin fließt das Wasser, wenn es regnet? Was macht das Wasser in den Wasserhähnen? Wo beginnt das Meer? Wie kann man Wasser schützen? Wenn Sie sich mit Ihrer Familie informieren möchten, können Sie eine dynamische und spielerische Präsentation der Kläranlage Edelweiss erleben. Der Animator wird Sie mithilfe von Modellen und Spielen sensibilisieren.

Die Besichtigung betrifft nur den pädagogischen Bereich der Kläranlage. Der Bereich der Wasseraufbereitung ist aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.

Ab 7 Jahren – Dauer: 2 Std

Kostenlos

Reservierung erforderlich

