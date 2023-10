Atelier boule de Noël 150 Route d’Irati Saint-Jean-le-Vieux, 5 novembre 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

Atelier boule de Noël à l’atelier du souffleur de verre. Choisissez vos couleurs, appliquez les, soufflez…et laissez la magie du verre vous envahir…Sur inscription. Adulte et enfants dès 6 ans..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:30:00. EUR.

150 Route d’Irati Atelier Fenix

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas bauble workshop at the glassblower’s workshop. Choose your colors, apply them, blow…and let the magic of glass take hold of you…Registration required. Adults and children aged 6 and over.

Taller de adornos navideños en el taller del soplador de vidrio. Elige tus colores, aplícalos, sopla… y déjate llevar por la magia del vidrio… Inscripción previa. Adultos y niños a partir de 6 años.

Workshop Weihnachtskugel im Atelier des Glasbläsers. Wählen Sie Ihre Farben, tragen Sie sie auf, blasen Sie sie… und lassen Sie sich von der Magie des Glases anstecken… Mit Anmeldung. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque