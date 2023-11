Concert de la Sainte Cécile 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence, 2 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes

Concert de l’Harmonie de Saint-Paul de Vence à l’auditorium..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

150 Route des Serres Auditorium

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert of the Harmonie de Saint-Paul de Vence at the auditorium.

Concierto de la banda de música de Saint-Paul de Vence en el auditorio.

Konzert der Harmonie von Saint-Paul de Vence im Auditorium.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence