Rendez-vous aux jardins : Château du Pin 150, chemin du château du Pin Fabras, 3 juin 2023, Fabras.

Fabras,Ardèche

Thème 2023 : Les musiques du jardin. Enregistrement des chants des oiseaux du Pin tôt le matin. Des enfants lisent pour des enfants des textes d’écrivains sur le thème des jardins. Jardins d’artiste, Jardin remarquable..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

150, chemin du château du Pin Association Colette Bonzo

Fabras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The gardens of the Château du Pin are labeled « Remarkable Garden » as « artist gardens ». Around a 16th century fortified house, slopes and terraces, create a mysterious and intimate universe. Collections of old roses. Exhibitions.

Tema 2023: Música del jardín. Grabación de los cantos de los pájaros del Pinar a primera hora de la mañana. Lectura para niños de textos de escritores sobre el tema de los jardines. Jardines de artistas, jardín extraordinario.

Die Gärten des Pinienschlosses werden mit dem Siegel « Bemerkenswerter Garten » als « Künstlergärten » ausgezeichnet. Rund um ein starkes Haus des 16. Jahrhunderts kreieren Hänge und Terrassen eine mysteriöse und einschüchternde Welt. Antike Rosenkollektionen. Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans