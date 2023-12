Parlez-moi d’un livre 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement, 23 novembre 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-23

fin : 2024-01-10

Exposition BD « Parlez-moi d’un livre » du 23 novembre au 10 janvier 2024 à Maison Blanche..

Exposition BD « Parlez-moi d’un livre » du 23 novembre au 10 janvier 2024 à Maison Blanche.Enfants

La Mairie des 9/10, en partenariat avec l’association « Parlez-moi d’un livre » accueille 3 auteurs de BD pour une exposition inédite. Serge Scotto, Pierre Taranzano et Pierre Tranchant (PICA) ont accepté de nous confier, chacun et en exclusivité une vingtaine de planches originales qui sont exposées dans les salons de Maison Blanche.



Vous pourrez ainsi découvrir les planches de Renar et Blérô, des BD adaptées de Marcel Pagnol, ou encore l’Iliade d’après Homère ou les Thanatonautes d’après Bernard Werber mais aussi la célèbre collection des Profs et bien d’autres aventures.



Alors n’hésitez plus, venez déambuler dans nos salons pour découvrir ou redécouvrir gratuitement un univers inédit !!

.

150 Boulevard Paul Claudel Mairie des 9e et 10e arrondissements

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Ville de Marseille