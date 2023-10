Concours de la Tarte aux Pommes 150 Boulevard de l’Europe Rouen, 26 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Le célèbre concours de la Tarte aux pommes, organisé par Les Vitrines de Rouen en collaboration avec ses partenaires, fait son grand retour pour sa huitième édition. Rendez-vous le 26 octobre à Rouen pour participer à cet événement gourmand !

Que vous soyez un chef professionnel, un apprenti passionné ou un amateur de pâtisserie, ce concours est une occasion unique de montrer votre talent. Ouvert à tous les Normands, il promet de belles surprises et de délicieuses tartes aux pommes. Ne manquez pas cette chance de démontrer vos compétences culinaires et de partager votre amour pour la tarte aux pommes !

Et pour que chacun ait une chance de gagner : « Chaque catégorie sera départagée en trois sous-catégories: professionnels, amateurs et apprentis ».

Pour participer, s’inscrire sur le dite des Vitrines de Rouen puis déposer la tarte le jeudi 26 octobre entre 8h30 et 13h45 à l’INBP, 150 boulevard de l’Europe au laboratoire 115, 1er étage.

Après réunion du jury, les trois premiers de chaque sous-catégorie seront recontactés pour la remise des prix qui aura lieu le samedi 28 octobre..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

150 Boulevard de l’Europe

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



The famous apple pie competition, organized by Les Vitrines de Rouen in collaboration with its partners, is back for its eighth edition. Join us on October 26 in Rouen to take part in this gourmet event!

Whether you’re a professional chef, a passionate apprentice or a pastry enthusiast, this competition is a unique opportunity to showcase your talent. It’s open to all Normans, and promises plenty of surprises and delicious apple tarts. Don’t miss this chance to demonstrate your culinary skills and share your love of apple pie!

And to give everyone a chance to win: « Each category will be divided into three sub-categories: professionals, amateurs and apprentices ».

To enter, register on the Vitrines de Rouen website, then hand in your tart on Thursday October 26 between 8.30am and 1.45pm at INBP, 150 boulevard de l?Europe, laboratory 115, 1st floor.

After the jury has met, the top three in each sub-category will be contacted for the prize-giving ceremony on Saturday, October 28.

El famoso concurso de tartas de manzana, organizado por Les Vitrines de Rouen en colaboración con sus socios, celebra su octava edición. Venga a Rouen el 26 de octubre y participe en este acontecimiento gastronómico

Ya sea usted cocinero profesional, aprendiz apasionado o aficionado a la repostería, este concurso es una ocasión única para demostrar su talento. Está abierto a todos los habitantes de Normandía y promete muchas sorpresas y deliciosas tartas de manzana. No se pierda esta oportunidad de demostrar sus dotes culinarias y compartir su amor por la tarta de manzana

Y para que todos tengan la oportunidad de ganar: « Cada categoría se dividirá en tres subcategorías: profesionales, aficionados y aprendices ».

Para participar, inscríbase en la página web de Vitrines de Rouen y entregue su tarta el jueves 26 de octubre, de 8.30 a 13.45 h, en el INBP, 150 boulevard de l’Europe, laboratorio 115, 1er piso.

Una vez reunido el jurado, se contactará con los tres primeros clasificados de cada subcategoría para la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el sábado 28 de octubre.

Der berühmte Apfelkuchen-Wettbewerb, der von Les Vitrines de Rouen in Zusammenarbeit mit seinen Partnern organisiert wird, kehrt in seiner achten Auflage zurück. Wir treffen uns am 26. Oktober in Rouen, um an diesem Gourmet-Event teilzunehmen!

Ob Sie nun ein professioneller Koch, ein leidenschaftlicher Lehrling oder ein Hobbybäcker sind, dieser Wettbewerb ist eine einmalige Gelegenheit, Ihr Talent unter Beweis zu stellen. Er steht allen Normannen offen und verspricht tolle Überraschungen und köstliche Apfelkuchen. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, Ihre kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Ihre Liebe zum Apfelkuchen zu teilen!

Und damit jeder eine Chance hat zu gewinnen: « Jede Kategorie wird in drei Unterkategorien unterteilt: Profis, Amateure und Lehrlinge ».

Um teilzunehmen, registrieren Sie sich auf der Seite der Vitrines de Rouen und geben Sie die Tarte am Donnerstag, den 26. Oktober zwischen 8:30 und 13:45 Uhr im INBP, 150 Boulevard de l’Europe, Labor 115, 1.

Nach der Sitzung der Jury werden die drei Erstplatzierten jeder Unterkategorie für die Preisverleihung am Samstag, den 28. Oktober, erneut kontaktiert.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche