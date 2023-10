Paint bar Atelier Dizart Thermes de Saubusse 150 avenue des bains Saubusse, 11 novembre 2023, Saubusse.

Saubusse,Landes

Peinture Apero Resto, venez peindre entre amis aux Thermes de Saubusse. Isabelle Chuiton vous guidera dans la réalisation de votre oeuvre..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:30:00. EUR.

150 avenue des bains Thermes de saubusse

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Peinture Apero Resto, come and paint with friends at the Thermes de Saubusse. Isabelle Chuiton will guide you in the realization of your work.

Peinture Apero Resto, venga a pintar con amigos en las Thermes de Saubusse. Isabelle Chuiton le guiará en la creación de su obra.

Peinture Apero Resto, malen Sie mit Freunden in den Thermen von Saubusse. Isabelle Chuiton wird Sie bei der Erstellung Ihres Kunstwerks anleiten.

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI LAS