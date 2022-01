150 ans de magie à la une – Exposition Plouha, 14 février 2022, Plouha.

150 ans de magie à la une – Exposition Espace Hermine 9 avenue Laennec Plouha

2022-02-14 – 2022-02-20 Espace Hermine 9 avenue Laennec

Plouha Côtes d’Armor

Fort du succès de la première édition, le magicien et collectionneur Didier Morax organise, en partenariat avec la commune de Plouha, le deuxième festival de magie de la ville.

En plus des spectacles et conférences, une exposition sera présentée : 150 ans de magie à la une. Car la presse a souvent utilisé le thème de la magie et des arts associés pour illustrer ses couvertures.

Espace Hermine 9 avenue Laennec Plouha

