### Au programme * Accueil à partir de 18h15 par la Batterie fanfare dans les jardins de l’Hôtel de ville * Exposition de la Société de l’histoire d’Elbeuf sur la construction et l’histoire de l’Hôtel de Ville Dans les années 1860, Elbeuf atteint l’apogée de sa production drapière. Profitant de cette prospérité, la Ville décide alors de construire un nouvel hôtel de ville sur les bords de Seine. Elle en confie la réalisation à un architecte parisien, Émile Anger (1821-1870), qui dessine une façade à la fois simple et élégante. La pose de la première pierre a lieu en août 1867. L’édifice est achevé fin 1870, mais il est aussitôt occupé par les troupes prussiennes. Les services municipaux ne peuvent en prendre possession qu’en juillet 1871. Surdimensionné, l’hôtel de ville abrite aussi à la fin du XIXe siècle les pompes à incendies des pompiers volontaires, un poste de police, une prison, la justice de paix, le Conseil des prud’hommes, la bibliothèque municipale, le musée, la Chambre de commerce, un central télégraphique et même des appartements de fonctions. Fierté de la ville, il lui causa pourtant beaucoup de soucis dans les premières décennies : ses fondations se révélèrent insuffisantes faces aux infiltrations répétées des eaux de la nappe phréatique et il fallut multiplier les travaux de consolidation, afin d’obtenir une complète stabilisation. ### Visite de l’Hôtel de ville ### Projection en continu Film d’Abdel Benzaïr réalisé pour la Société de l’histoire d’Elbeuf (15 min). « Petite histoire de l’Hôtel de ville » évoque le désir des élus de construire une nouvelle mairie plus digne d’une ville en pleine expansion dans les années 1860, les divers projets, le choix final de l’emplacement puis les problèmes de consolidation de sa structure. Il aborde aussi l’aménagement des jardins et l’évolution de l’esplanade jusqu’à aujourd’hui. ### Concert de Printemps de l’OSAE : L’Orchestre symphonique de l’agglomération elbeuvienne, avec à sa tête le chef Félix Pognon, a donné déjà une vingtaine de concerts dans la région. Une quarantaine de musiciens vous donnent rendez-vous dans ce lieu chargé d’histoire pour clôturer la soirée. 20h30 salle des Fêtes de l’Hôtel de ville **Attention, pour assister à l’intégralité de l’événement, il convient d’enregistrer deux réservations, l’une pour la première partie et la seconde pour le concert. Les personnes recevront un billet par mail pour chaque partie.** Les habitant·e·s sont invités à envoyer un souvenir, une anecdote, un témoignage, une photo qu’ils ont prise en lien avec l’hôtel de ville d’Elbeuf sur Seine à : [participation.citoyenne@mairie-elbeuf.fr](mailto:participation.citoyenne@mairie-elbeuf.fr) ou par SMS/MMS au 07 61 78 40 80 Vos contributions alimenteront un mur d’expression qui pourra aussi être complété lors de l’événement.

Tout public, gratuit sur réservation.

La Société de l’histoire d’Elbeuf et l’Orchestre symphonique de l’agglomération elbeuvienne s’associent à la Municipalité pour célébrer les 150 ans de l’Hôtel de ville d’Elbeuf sur Seine. Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

