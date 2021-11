Limoges Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia Haute-Vienne, Limoges 150 ans de la guerre 1870-1871, limougeauds dans une guerre oubliée Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

150 ans de la guerre 1870-1871, limougeauds dans une guerre oubliée Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia, 23 novembre 2021, Limoges. 150 ans de la guerre 1870-1871, limougeauds dans une guerre oubliée

du mardi 23 novembre au lundi 17 janvier 2022 à Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia

Pour commémorer et faire connaitre cet épisode douloureux à Limoges comme ailleurs, les Archives municipales proposent au travers d’archives originales, d’illustrations et présentation d’ouvrages, de rappeler quelques aspects de cet évènement. Les monuments aux morts de la guerre de 1870, rendant hommage aux soldats limougeauds sont également évoqués. **Du lundi au samedi de 10h à 18h** Les enjeux de pouvoir en Europe et principalement entre la Prusse (coalition d’états allemands) et la France conduisent à une guerre dont ne reviendront pas 79 limougeauds. Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia bfm limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-03T10:00:00 2022-01-03T18:00:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-10T10:00:00 2022-01-10T18:00:00;2022-01-11T10:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-17T10:00:00 2022-01-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia Adresse bfm limoges Ville Limoges lieuville Pôle patrimoine de la Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges