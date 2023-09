EXPOSITION D’YVONNE MAISONNIER 15 Venelle des Jardins Pissotte Catégories d’Évènement: Pissotte

Vendée EXPOSITION D’YVONNE MAISONNIER 15 Venelle des Jardins Pissotte, 14 octobre 2023, Pissotte. Pissotte,Vendée Exposition photos de la nature.

2023-10-14 fin : 2023-10-29 19:00:00. .

15 Venelle des Jardins Atelier MOQA

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



Nature photo exhibition Exposición fotográfica sobre la naturaleza Ausstellung von Naturfotos Mise à jour le 2023-09-22 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Pissotte, Vendée Autres Lieu 15 Venelle des Jardins Adresse 15 Venelle des Jardins Atelier MOQA Ville Pissotte Departement Vendée Lieu Ville 15 Venelle des Jardins Pissotte latitude longitude 46.49714;-0.807

15 Venelle des Jardins Pissotte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pissotte/