Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21

fin : 2023-12-21 Nous vous attendons pour les cours informatiques du jeudi 21 !

À destination des débutants : Les bases indispensables avant d’ouvrir son ordinateur pour la (les!) première(s) fois.

Pour les confirmés Protéger ses données (suite et fin).

15 rue traversière 16130

Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

