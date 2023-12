Racontines | Dans la forêt, il y a … la chouette 15 rue traversière Segonzac, 20 décembre 2023, Segonzac.

Segonzac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:30:00

fin : 2023-12-20

Les Racontines auront lieu mercredi 20 décembre

Une rencontre autour de chansons livres et comptines sur le thème de la chouette

Ouvert aux tout-petits (0-3 ans) et aux adultes qui les accompagnent.

15 rue traversière 16130

Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine



