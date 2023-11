MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE 15 Rue Saint Hubert Bouzonville, 14 janvier 2024, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Deux parcours avec un circuit de 5 ou 10 km vous permettront de découvrir lors de cette marche populaire IVV les paysages hivernaux de Bouzonville.. Tout public

Dimanche 2024-01-14 08:00:00 fin : 2024-01-14 . 3 EUR.

15 Rue Saint Hubert Gymnase Norbert Noël

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Two routes with a 5 or 10 km circuit will enable you to discover Bouzonville’s winter landscapes during this popular IVV walk.

Dos rutas con un circuito de 5 o 10 km le permitirán descubrir los paisajes invernales de Bouzonville durante este popular paseo del IVV.

Zwei Strecken mit einem Rundkurs von 5 oder 10 km ermöglichen es Ihnen, bei diesem IVV-Volksmarsch die winterliche Landschaft von Bouzonville zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-17 par TROIS FRONTIERES TOURISME