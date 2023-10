Visite du Père Noël à la patinoire de Colmar 15 rue Robert Schuman Colmar, 20 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Le Père-Noël viendra de 14h à 16h saluer les patineurs et gâter les plus gentils d’entre eux avec des petites gourmandises. N’oubliez pas vos listes de Noël et vos dessins à lui remettre !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:45:00. EUR.

15 rue Robert Schuman

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



From 2 to 4 p.m., Santa Claus will come to greet the skaters and spoil the nicest of them with little treats. Don?t forget your Christmas lists and drawings to give him!

Entre las 14:00 y las 16:00 horas, Papá Noel vendrá a saludar a los patinadores y a mimar a los más amables con pequeños obsequios. ¡No olvides tus listas y dibujos navideños para regalarle!

Der Weihnachtsmann kommt von 14 bis 16 Uhr, um die Schlittschuhläufer zu begrüßen und die nettesten unter ihnen mit kleinen Leckereien zu verwöhnen. Vergessen Sie nicht, ihm Ihre Weihnachtslisten und Zeichnungen zu überreichen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de Colmar