Animation pour enfants 3 à 5 ans : le glaçon des oursons à la patinoire 15 rue Robert Schuman Colmar, 17 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Matinée exclusivement réservée aux petits oursons de 3 à 5 ans et à leurs parents, sur l’ensemble de la glace.

Visite du Père Noël de 10h à 11h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:00:00. EUR.

15 rue Robert Schuman

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Morning exclusively for little bears aged 3 to 5 and their parents, on the entire ice rink.

Visit from Santa Claus from 10 a.m. to 11 a.m.

Mañana exclusivamente reservada a los ositos de peluche de 3 a 5 años y a sus padres, en todo el hielo.

Visita de Papá Noel de 10 a 11 h.

Vormittag ausschließlich für kleine Bären von 3 bis 5 Jahren und ihre Eltern auf der gesamten Eisfläche.

Besuch des Weihnachtsmanns von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de tourisme de Colmar