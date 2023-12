Conférence : Les relations franco-allemandes de 1870 à 2000 15 rue Principale Frœschwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dans le cadre de la semaine de l’amitié franco-allemande, Cyrille Schott, préfet de région honoraire, nous parlera des relations franco-allemandes de 1870 à 2000.

