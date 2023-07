Fête de la pomme 15 rue Principale Frœschwiller, 1 octobre 2023, Frœschwiller.

Frœschwiller,Bas-Rhin

Journée de festivités autour de la pomme : démonstration de pressage de jus frais et dégustation de dampfnuddeln (petits pains à la vapeur) ainsi que de beignets aux pommes, etc. Repas du midi sur réservation..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

15 rue Principale

Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est



A day of apple festivities: fresh juice pressing demonstration and tasting of dampfnuddeln (steamed buns) and apple fritters, etc. Lunch available on reservation.

Un día de fiesta de la manzana: demostración de prensado de zumo fresco y degustación de dampfnuddeln (panecillos al vapor) y buñuelos de manzana, etc. Almuerzo disponible previa reserva.

Festtag rund um den Apfel: Vorführung des Pressens von frischem Saft und Verkostung von Dampfnudeln sowie von Apfelkrapfen usw. Mittagessen auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte