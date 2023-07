La Chèvrerie 15 rue principale Exermont, 12 juillet 2023, Exermont.

Exermont,Ardennes

Vente directe à la ferme de fromages de chèvre fermiers sur RDV.Présent également sur le marché bio de Reims le vendredi après-midi et sur le marché de Sedan le samedi..

15 rue principale

Exermont 08250 Ardennes Grand Est



Direct sale at the farm of farm goat’s milk cheeses on RDV.Also present on the organic market of Reims on Friday afternoon and on the market of Sedan on Saturday.

Venta directa de queso de cabra de granja con cita previa. También está presente en el mercado ecológico de Reims los viernes por la tarde y en el mercado de Sedan los sábados.

Direktverkauf von Ziegenkäse auf dem Bauernhof nach Vereinbarung.Auch auf dem Biomarkt in Reims am Freitagnachmittag und auf dem Markt in Sedan am Samstag anwesend.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme