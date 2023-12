La Traversée – Festival salon du livre jeunesse 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer, 1 juin 2024, Binic-Étables-sur-Mer.

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

.

La manifestation prend ses quartiers à Binic-Étables-sur-Mer avec, au cœur du rendez-vous, l’illustration jeunesse et la lecture. Et aussi des surprises pour tous ! Projet soutenue par la Commune de Binic-Etables-sur-Mer, le Département des Côtes d’Armor, la Région Bretagne et la DRAC Bretagne.

.

15 Rue Pasteur Café Librairie Le Tagarin

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme