Bourse toutes collections 15 Rue Pablo Picasso Montluçon, 3 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Venez chiner en toute liberté au travers des quelques 250 mètres de stands tenus par des exposants venus d’une dizaine de départements, et ce afin d’y trouver la ou les pièces qui viendront enrichir ou compléter sa collection..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

15 Rue Pablo Picasso Centre Athanor

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and browse freely through some 250 metres of stands manned by exhibitors from a dozen departments, to find the piece or pieces that will enrich or complete your collection.

Venga a recorrer libremente unos 250 metros de puestos atendidos por expositores de una docena de departamentos diferentes, para encontrar la pieza o piezas que enriquecerán o completarán su colección.

Die 250 Meter langen Stände werden von Ausstellern aus zehn verschiedenen Departements betreut, die nach dem einen oder anderen Stück suchen, das ihre Sammlung bereichert oder ergänzt.

