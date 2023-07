Concert chant lyrique 15 Rue Notre-Dame Trouville-sur-Mer, 15 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

CHANT LYRIQUE – CONCERT DE FIN DE STAGE

Musique sur Mer vous donne rendez-vous le 15 juillet pour un concert de fin de stage !

Animé par Emmanuelle ZINGARO et Chantal CARTEAU.

Entrée gratuite !.

2023-07-15 17:00:00 fin : 2023-07-15 . .

15 Rue Notre-Dame

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



LYRICAL SINGING – END-OF-COURSE CONCERT

Musique sur Mer invites you to an end-of-course concert on July 15!

Led by Emmanuelle ZINGARO and Chantal CARTEAU.

Free admission!

CANTO LÍRICO – CONCIERTO DE FIN DE CURSO

Musique sur Mer le espera el 15 de julio para el concierto de fin de curso

Dirigido por Emmanuelle ZINGARO y Chantal CARTEAU.

Entrada gratuita

OPERNGESANG – KONZERT ZUM ABSCHLUSS DES KURSES

Musique sur Mer lädt Sie am 15. Juli zum Abschlusskonzert des Workshops ein!

Geleitet von Emmanuelle ZINGARO und Chantal CARTEAU.

Eintritt frei!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité