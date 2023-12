Tout Feu Tout Flamme 15 Rue Michel Cauty Senonches Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24 Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, le restaurant la pomme de pin vous propose un repas chaleureux autour du gibier à la chaleur d’un feu de bois. Sur réservation.. Payant en attente du prix.

15 Rue Michel Cauty

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

