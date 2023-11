Brunch le dimanche matin 15 Rue Michel Cauty Senonches, 5 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Nouveau à L’auberge de la pomme de pin, vous pourrez apprécier les dimanches brunch, suggestion du chef Rémy. Bonne dégustation. Sur réservation..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 14:00:00. 26 EUR.

15 Rue Michel Cauty

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



New at L’auberge de la pomme de pin, you can enjoy a Sunday brunch, suggested by chef Rémy. Enjoy. Reservations required.

Como novedad, en L’auberge de la pomme de pin podrá disfrutar de un brunch dominical, sugerido por el chef Rémy. Disfrute de su comida. Reserva obligatoria.

Neu im L’auberge de la pomme de pin, können Sie sonntags Brunch genießen, ein Vorschlag von Chefkoch Rémy. Wir wünschen Ihnen eine gute Verkostung. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-29 par OT DU PERCHE