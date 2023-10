Karaoké 15 Rue Maréchal Juin Lannemezan, 3 novembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

C’est le grand retour du karaoké chez Les Filles. Venez-vous amuser et chanter avec nous dans une ambiance détendue !.

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . .

15 Rue Maréchal Juin LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Karaoke is back at Les Filles. Come and have fun singing with us in a relaxed atmosphere!

Vuelve el karaoke a Les Filles. Ven a divertirte y a cantar con nosotros en un ambiente relajado

Karaoke bei Les Filles ist wieder angesagt. Haben Sie Spaß und singen Sie mit uns in einer entspannten Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65