Conférence de la SHAVE : prendre les eaux de Vichy au XVIIIe siècle, une histoire sociale de la santé par Elizabeth SZWARCBAUM 15 rue Maréchal Foch Vichy, 24 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Cette conférence se veut être un tour d’horizon du thermalisme vichyssois et des personnes qui composent cette histoire durant le XVIIIe siècle..

2023-11-24 17:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

15 rue Maréchal Foch Centre Culturel de Vichy, salle Caillois.

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The aim of this conference is to provide an overview of Vichy thermalism and the people who made it up during the 18th century.

El objetivo de esta charla es ofrecer una visión general de la industria balnearia de Vichy y de las personas que formaron parte de su historia durante el siglo XVIII.

Dieser Vortrag soll einen Überblick über das Thermalbad in Vichy und die Personen geben, die diese Geschichte während des 18.

