Conférence de la SHAVE : de marbre et de grès, histoire de la mosaïque à Vichy pendant la Belle Epoque par Pascal Momon 15 rue Maréchal Foch Vichy, 13 octobre 2023, Vichy.

A force d’être piétinées, elles ont fini par échapper à notre regard. Pendant quelques instants, les mosaïques vichyssoises retrouveront la lumière et nous révéleront leur beauté originelle..

2023-10-13 17:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

15 rue Maréchal Foch Centre Culturel de Vichy – Salle Caillois

Trampled by so many people, they’ve ended up escaping our gaze. For a few moments, the Vichy mosaics will be back in the light, revealing their original beauty.

Los mosaicos han sido pisoteados durante tanto tiempo que se han perdido de vista. Por unos instantes, los mosaicos de Vichy volverán a la luz, revelando su belleza original.

Durch das ständige Zertreten sind sie unserem Blick entgangen. Für einige Augenblicke werden die Mosaike aus Vichyssoise wieder ans Licht kommen und ihre ursprüngliche Schönheit zeigen.

