Soirée Théâtre – Studio 15 – Jean-Jacques Fiorito ‘La Farce cachée de l’info’ 15, Rue Jules Auvergne Fontvieille, samedi 27 janvier 2024.

Fontvieille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Encore une belle soirée en perspective au Studio 15!

Vous pensez bien connaître les stars et les médias. Faux ! Mais Jean-Jacques Fiorito, qui les a longuement côtoyées, vous révèle leur… farce cachée.

Reporter infatigable et incorruptible (enfin, tout dépend de la somme), il a suivi les tournées de toutes les stars. Il a interviewé Platini, Belmondo, Obispo, Julio Iglesias…

Mieux : le professeur Raoult ! Il vient vous parler de tout ça, vous dresser des portraits sans concessions, faire des révélations stupéfiantes. Et il évoque aussi tout ce qui fait le charme de sa ville mythique, Marseille : les kalachs, la saleté, les cités, les élus, les medias…



Resas sms 0631213505

15, Rue Jules Auvergne Studio 15

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



