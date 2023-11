Spectacle familiale « Le Petit Sapin » à la Grange Studio 15 15, Rue Jules Auvergne Fontvieille, 16 décembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Le café-théâtre La Grange Studio 15 vous propose un après-midi spectacle pour toute la famille – Le Petit Sapin, Le petit sapin ne désire rien de plus que de grandir et de devenir un sapin de Noël magnifiquement décoré et orné dans une maison…..

2023-12-16 15:30:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

15, Rue Jules Auvergne La Grange Studio 15

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The café-théâtre La Grange Studio 15 offers an afternoon show for the whole family – Le Petit Sapin, The little fir tree wants nothing more than to grow up and become a beautifully decorated and adorned Christmas tree in a house….

El café-teatro La Grange Studio 15 ofrece un espectáculo vespertino para toda la familia: Le Petit Sapin, El pequeño abeto no quiere otra cosa que crecer y convertirse en un hermoso árbol de Navidad decorado en una casa…..

Das Café-Theater La Grange Studio 15 bietet eine Nachmittagsvorstellung für die ganze Familie – Le Petit Sapin, Die kleine Tanne wünscht sich nichts sehnlicher, als zu wachsen und ein wunderschön geschmückter und verzierter Weihnachtsbaum in einem Haus zu werden….

Mise à jour le 2023-11-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles