Soirée « Droit au Rire » à La Grange Studio 15 15, Rue Jules Auvergne Fontvieille, 15 décembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Une première pour ce nouveau Café-Théâtre créé à Fontvieille: La Grange Studio 15! Une soirée, 4 humoristes de stand-up aux styles et aux univers complètement différents, la promesse d’une soirée de rire pour tous les goûts !.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:30:00. EUR.

15, Rue Jules Auvergne La Grange Studio 15

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A first for this new Café-Théâtre created in Fontvieille: La Grange Studio 15! One evening, 4 stand-up comedians with completely different styles and universes, the promise of an evening of laughter to suit all tastes!

Una primicia para este nuevo Café-Théâtre de Fontvieille: ¡La Grange Studio 15! Una noche, 4 monologuistas con estilos y universos completamente diferentes, ¡la promesa de una noche de risas para todos los gustos!

Eine Premiere für das neue Café-Théâtre in Fontvieille: La Grange Studio 15! Ein Abend, vier Stand-up-Comedians mit völlig unterschiedlichen Stilen und Welten, ein Versprechen für einen Abend voller Lachen für jeden Geschmack!

Mise à jour le 2023-11-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles