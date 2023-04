Théâtre Touche – aire de jeu(x) 15, rue Jean Jaurès, 16 mai 2023, Donchery.

Découvrir – écouter – observer – ressentir – manipuler – jouer – cheminer. Vivre et interroger notre rapport à la forme, à la matière. Observer l’être humain dans son environnement, ses découvertes, ses quêtes. Jouer avec son corps, TOUCHER, manipuler, pour grandir et partager. Constitué de trois artistes d’horizons différents, le collectif POM propose un spectacle – TOUCHE Aire de jeu(x) – adressé à la petite enfance autour de sculptures tactiles, de matières sonores, de jeux et de poésie..

15, rue Jean Jaurès Pôle Culturel

Donchery 08350 Ardennes Grand Est



Discovering – listening – observing ? feeling – manipulating – playing ? walking. To live and question our relationship to form and matter. Observe the human being in his environment, his discoveries, his quests. To play with our body, to TOUCH, to manipulate, to grow and share. Consisting of three artists from different backgrounds, the POM collective offers a show ? TOUCHE Aire de jeu(x) ? addressed to the early childhood around tactile sculptures, sound materials, games and poetry.

Descubrir – escuchar – observar – sentir – manipular – jugar – pasear. Experimentar y cuestionar nuestra relación con la forma y la materia. Observar al ser humano en su entorno, sus descubrimientos, sus búsquedas. Jugar con nuestros cuerpos, TOCAR, manipular, para crecer y compartir. Formado por tres artistas de distintas procedencias, el colectivo POM ofrece un espectáculo ? TOUCHE Aire de jeu(x) ? para niños pequeños, basado en esculturas táctiles, materiales sonoros, juegos y poesía.

Entdecken – zuhören – beobachten ? fühlen – manipulieren – spielen ? gehen. Unsere Beziehung zur Form und zur Materie erleben und hinterfragen. Den Menschen in seiner Umgebung beobachten, seine Entdeckungen, seine Suche. Mit dem Körper spielen, berühren, manipulieren, um zu wachsen und zu teilen. Das Kollektiv POM, das aus drei Künstlern mit unterschiedlichen Hintergründen besteht, bietet eine Aufführung ? TOUCHE Aire de jeu(x)? vor, die sich an Kleinkinder richtet und sich um taktile Skulpturen, Klangmaterialien, Spiele und Poesie dreht.

