Journées Européennes de l’Archéologie 15 rue Jean de Comère Grisolles, 17 juin 2023, Grisolles.

Grisolles,Tarn-et-Garonne

Les Journées européennes de l’archéologie, rendez-vous culturel et scientifique, permettent de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine archéologique et de comprendre les enjeux contemporains de l’archéologie..

2023-06-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

15 rue Jean de Comère Musée Calbet

Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie



The European Archaeology Days, a cultural and scientific event, are an opportunity to discover the richness and diversity of our archaeological heritage, and to understand the contemporary challenges of archaeology.

Las Jornadas Europeas de Arqueología, un acontecimiento cultural y científico, son una oportunidad para descubrir la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio arqueológico y comprender los retos contemporáneos de la arqueología.

Die Europäischen Tage der Archäologie sind ein kulturelles und wissenschaftliches Ereignis, das es ermöglicht, den Reichtum und die Vielfalt des archäologischen Erbes zu entdecken und die zeitgenössischen Herausforderungen der Archäologie zu verstehen.

